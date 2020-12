David Hallyday: sa fille Emma Smet prend sa revanche dans « Demain nous appartient »

Emma Smet, la fille de David Hallyday, a pris sa Revenge de ce que lui fait subir Clémence Lassalas dans DNA.

Emma Smet et Clémence Lassalas sont deux « meilleurs ennemis » dans la série « Demain nous appartient », diffusée sur TF1. Mais l’ambiance est plus sympathique dès que les caméras s’éteignent.

On se rappelle que depuis que la guerre est déclarée entre les deux, le personnage de Clémence Lassalas a posté une fausse sextape de sa rivale en ligne. L’idée est de tout faire pour occasionner la rupture avec son petit-ami Arthur. Elle est allée plus loin en glissant une culotte dans le sac de son père pour tenter de provoquer un divorce chez le couple. Et puis, elle a accusé l’adolescente de l’avoir agressée et laissée pour morte sur la plage.

A en croire l’épisode diffusé sur TF1 le jeudi 3 décembre 2020, l’agresseur de Charlie Molina n’était autre que son frère, Luc. Il était à bout de nerfs face à ses manigances, car il lui reproche de faire chanter des hommes inscrits sur des sites de rencontres…

« Après on se venge »

Conséquence, Sofia qui a tenté d’étrangler sa petite camarade alitée à l’hôpital Saint Clair serait donc innocentée. « Je suis devenue très copine avec Camille Genau, qui joue Sarah, qui est vraiment super. On est un peu en trio avec Hector Langevin. Sinon, je m’entends bien avec Juliette Tresanini aussi, avec qui on fait plein de sport. », a-t-elle confié à purepeople.

Mais avec Emma Smet, elle s’entend très bien. Elles ne sont pas rivales et ne le seront pas dans la vraie vie. « On est devenues super bonnes copines et ça nous fait marrer de savoir ce qu’on va se faire dans la série. Après on se venge. On poste des photos sur Instagram sur lesquelles l’autre est moche, des trucs comme ça. C’est quelqu’un de très gentil. Elle ne se prend pas du tout la tête« , a confié Clémence Lassalas.

Visiblement, Clémence Lassalas préfère l’aventure telle que tracée malgré les coups bas de Charlie Molina.