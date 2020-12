Cristiano Ronaldo: « Je suis parfois dur avec mon fils »

A l’occasion des Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo a confié être très exigeant avec ses enfants à la maison.

A 36 ans, Cristiano Ronaldo n’a plus rien à prouver au monde du football. Le portugais compte à son actif 05 Ballons d’Or et une longue liste de distinctions. Cristiano doit son succès à ses entrainements et son alimentation qui lui confèrent une condition physique unique.

Avec son âge, le conçurent de Lionel Messi ne tardera plus à raccrocher les crampons. Mais CR7 veut que sa relève, Cristiano Junior, soit aussi performante que lui et lui exige de ce fait, un mode d’alimentation rigoureux.

« Je suis parfois dur avec mon fils parce qu’il boit du Coca et du Fanta et je suis énervé contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites. Il sait que je n’aime pas ça. Même mes plus jeunes, quand ils mangent du chocolat, ils me regardent craintifs », a déclaré Cristiano à l’occasion de Globe Soccer Awards.