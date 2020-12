Crise en Centrafrique: plus d’une centaine de soldats s’enfuient vers le Cameroun

Des dizaines de soldats centrafricains ont fui les violences dans le pays en désertant pour aller se réfugier au Cameroun voisin, rapporte Anadolu.

Selon le gouverneur de la région orientale du Cameroun, Grégoire Mvongo, au moins 117 soldats centrafricains ont déserté et se sont enfuit vers le Cameroun la semaine dernière à Garoua-Boulai, une ville frontalière, après des attaques rebelles dans le nord-ouest de la RCA. « Ils sont arrivés avec leur matériel de guerre et ont été désarmés avant d’être accueillis par le sous-préfet de Garoua-Boulai et les autorités militaires locales », a indiqué le gouverneur.

Selon lui, les déserteurs sont pris en charge dans un camp militaire en attendant leur retour en RCA une fois que la situation sécuritaire s’améliorera. La situation en Centrafrique est en pleine détérioration avec la reprise des combats par les groupes armés dans le but d’empêcher la tenue des élections. Cependant, l’armée centrafricaine étant sous équipée et très mal organisée, il a fallu l’intervention de forces de l’ONU dans le pays et celle du Rwanda pour contenir les rebelles. Plus de 55 000 personnes ont fui la violence, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.