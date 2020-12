Crise en Centrafrique: l’Union africaine donne de la voix face aux violences

Alors que les violences font rage en Centrafrique, l’Union africaine a réagi lundi en condamnant ce climat d’insécurité dans le pays à l’approche des élections présidentielle et législatives.

Dans un communiqué publié lundi, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé toute sa préoccupation face à la tournure que prennent les événements en Centrafrique. Selon le rapport d’Anadolu, Mahamat a fermement condamné la recrudescence des actes de violence dans certaines régions du pays, qui ont causé des pertes en vies humaines et visent à perturber le processus électoral en cours. La Centrafrique, ce pays ravagé par la guerre, s’apprête à tenir des élections présidentielles et parlementaires le 27 décembre. Le président sortant Faustin-Archange Touadera se présente pour un second mandat, tandis que la candidature de son principal rival et ancien président François Bozize a été rejetée.

Plusieurs milices, certaines proches de Bozize, ont attaqué des civils et des convois de campagne électorale. Mahamat a exhorté tous les acteurs politiques du pays ravagé par la guerre à travailler ensemble pour que les élections se déroulent conformément à la constitution et aux normes et standards internationaux. « Le président de la Commission appelle également toutes les parties prenantes et l’ensemble de la population centrafricaine au calme et à la retenue », selon le communiqué. Il les a exhortés à œuvrer pour la pleine application des accords de paix afin de trouver des solutions consensuelles visant à préserver la paix, la stabilité et la cohésion sociale.

Le Rwanda a déployé des troupes de protection en RCA dans le cadre d’un accord bilatéral existant sur la défense. « Le déploiement est une réponse au ciblage du contingent des Forces de défense du Rwanda (RDF) de la force de maintien de la paix de l’ONU par des rebelles soutenus par François Bozize », a déclaré dimanche le gouvernement dans un communiqué. Le gouvernement a également indiqué que la Russie a également déployé des centaines de soldats dans le pays.