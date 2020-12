Covid-19: le Bénin enregistre un nouveau décès et 40 nouveaux cas positifs

Les autorités sanitaires ont publié un nouveau bilan de l’évolution de la Covid-19 ce jeudi. On note de nouveaux cas confirmés et un nouveau décès enregistré.

Le Bénin compte désormais 3055 cas confirmés de Covid-19 et 44 décès. Entre le dernier bilan et celui de ce jour, on note une différence de 40 nouveaux cas et d’un décès. Les autorités du pays avaient signalé 3015 cas au total et 43 décès. Selon le nouveau bilan, 104 patients sont encore sous traitement et 2907 sont déclarés guéris.

Au 04 décembre 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé dénombre plus de 2 200 000 cas de Covid-19 en Afrique. Plus de 1 800 000 guérisons associées et 52 000 décès signalés.