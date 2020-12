Covid-19: le Bénin enregistre 35 nouveaux cas positifs (3 090 au total)

A la date du 09 décembre 2020, le Bénin compte 74 cas actifs (sous traitement) pour un total de 3 090 cas confirmés, dont 2972 guéris et 44 décès. Le pays passe donc de 3 055 cas précédemment annoncés à 3 090 cas confirmés. Le bilan de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) confirme les chiffres du gouvernement.

Au 10 décembre, plus de 2 300 000 cas de Covid-19 sont enregistrés en Afrique, avec plus de 1 900 000 guérisons associées et 54 000 décès signalés.