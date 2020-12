Covid-19 – Laboratoires Pfizer et BioNTech: la France lance la campagne de vaccination

La Haute autorité de santé française (HAS) a autorisé, jeudi, l’utilisation du vaccin contre le COVID-19 développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech. La campagne de vaccination commence ce dimanche 27 décembre.

Après le feu vert de l’Agence européenne des médicaments, la Haute Autorité de Santé de la France valide à son tour le vaccin Pfizer/BionTech contre le coronavirus. Le vaccin développé par Pfizer et BioNTech « peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus », « du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant », estime jeudi la Haute autorité de santé (HAS).

Les premières doses du vaccin développé par l’américain Pfizer et l’allemand BioNTech doivent arriver samedi en France, a indiqué le ministre de la Santé, Olivier Véran. Dès dimanche, « deux ou trois établissements », dont un à Sevran (Seine-Saint-Denis), ouvriront le bal de la vaccination pour une première campagne qui débutera également dans toute l’Europe. Cela concernera en France « quelques dizaines de résidents », a ajouté le ministre sur le plateau de TF1.

La « stratégie de priorisation » déjà annoncée (commencer par les populations les plus à risque de forme grave et les plus exposées au risque d’infection) reste valable pour ce vaccin, ajoute l’avis de l’autorité sanitaire, qui constitue la dernière étape réglementaire avant le début de la campagne de vaccination ce dimanche. En Europe, la Suisse a été le premier pays à vacciner mercredi une résidente d’un établissement médical pour personnes âgées.

Concernant l’Union Européenne, les premières vaccinations débuteront entre les 27 et 29 décembre dans l’ensemble des Etats membres. La distribution qui prendra son essor en janvier et qui se déroulera tout au long de 2021 se fera au prorata de la population des Etats.