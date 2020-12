Covid-19: Emmanuel Macron fêtera Noël auprès de son épouse, Brigitte Macron

L’Élysée annonce dans un communiqué, ce jeudi, qu’Emmanuel Macron « ne présente plus à ce jour de symptômes de la Covid-19. » En plus, le président Français n’est plus en isolement.

Le président Français Emmanuel Macron, testé positif jeudi dernier, était en isolement dans la résidence de La Lanterne, à Versailles. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 24, l’Élysée précise qu’Emmanuel Macron «ne présente plus à ce jour de symptômes», alors qu’il avait été en proie à de la fièvre, de la fatigue et des courbatures. «Conformément au protocole sanitaire en vigueur, l’isolement du président de la République peut donc s’arrêter au terme de sept jours», précise l’Élysée dans le communiqué.

« Durant la maladie, il a pu rester mobilisé sur les principaux dossiers d’actualité de notre pays et tenir conseils et réunions prévus. Il poursuivra de la même manière son action dans les heures et jours à venir », ajoute l’Elysée. Le chef de l’Etat Français était parti s’isoler à la résidence de la Lanterne, près de Versailles, le 17 décembre, après avoir été testé positif au Covid-19.

Macron pourrait donc regagner le Palais dès ce jeudi, pour fêter Noël auprès de son épouse, la première dame Brigitte Macron. À quelques heures du réveillon, il a tenu à «rappeler l’importance des gestes barrières, de l’aération des pièces, du port du masque, du lavage régulier des mains et de la limitation du nombre de contacts quotidiens face à cette épidémie».