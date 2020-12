Coups de poings manqués entre membres FCBE: les clarifications de Paul Hounkpè

Le Secrétaire exécutif national de la Force cauris pour un Bénin Émergent (Sen/FCBE) s’est prononcé sur les derniers développements de l’actualité du parti. Il a évoqué la dernière réunion du Bureau exécutif national (Ben) qui selon lui s’est bien déroulée.

Dans une interview accordé au quotidien Le Matinal, le Sen/FCBE reconnaît qu’à la dernière session du Ben, quelques membres se sont chamaillés; mais il estime que cet incident n’entache en rien le travail qui a été fait.

Selon ses dires, les travaux de la session sont allés au bout avec l’adoption de leur budget et le rapport du Comité ad’ hoc mis en place pour proposer les critères de désignation du duo candidat à la Présidentielle du 11 avril 2021. « Ces critères ont été appréciés. Nous les avons adoptés point par point, critère par critère », a-t-il précisé.

A l’en croire, cette rencontre ne s’est nullement terminée en queue de poisson. Il explique que c’est lui-même qui a mis fin à la réunion. « Vu qu’il faisait nuit et qu’on avait abordé les deux points, j’ai suspendu la séance. Quand je suis sorti, certains se sont chamaillés entre eux mais cela ne concerne pas la réunion. Allez dire qu’on n’a pas adopté les critères, c’est grave », a dit Paul Hounkpè. A l’analyse de ses propos, on pourrait alors dire qu tout ba bien au sein de la FCBE et que bientôt son duo candidat sera connu.