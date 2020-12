Côte d’Ivoire: «Si Gbagbo ne rentre pas maintenant, nous allons demander à ses militants de se mobiliser»

Le porte-parole du Front populaire ivoirien (FPI-Gor), Assoa Adou, a évoqué le retour en Côte d’Ivoire de l’ancien président, Laurent Gbagbo, et a indiqué que le gouvernement ne fait que jouer à un jeu qui ne va pas dans le sens de la décrispation.

Alors que le gouvernement ivoirien a fini par accorder à Laurent Gbagbo ses passeports, l’ancien président n’est toujours pas renté en Côte d’Ivoire. Plus tôt cette semaine, le porte-parole du parti au pouvoir RHDP, Kobenan Kouassi Adjoumani, a mis en garde les partisans de Gbagbo de ne pas mettre la pression sur Ouattara en ce qui concerne le retour de leur champion et que le président ferait les choses étape par étape. Selon Assoa Adou, le fait d’avoir accordé ses papiers à Gbagbo, est « un jeu qu’ils sont en train de faire ; ils ne vont pas dans le sens de la décrispation parce qu’on peut vous donner le passeport et puis on dit ‘bon on n’est pas prêt, attendez, on n’est pas prêt’ ».

Le porte-parole du FPI (Gor) indique, cependant, en ce qui concerne la date du retour en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo, que si cela ne tenait qu’à lui, le fondateur du parti rose serait rentré la semaine prochaine, mais « s’il n’arrive pas maintenant comme il a souhaité lui-même, nous allons demander à ses militants de se mobiliser pour réclamer son retour ». Il va sans dire que le parti est prêt à recourir à la rue pour exiger le retour du Woody de Mama.