Côte d’Ivoire – Retour de Laurent Gbagbo: «Il ne faudrait pas que l’opposition nous accule», Adjoumani

Alors que les préparatifs vont bon train pour assurer un retour triomphant à l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, le porte-parole du RHDP au pouvoir vient jouer les trouble-fêtes.

Après avoir reçu ses passeports, Laurent Gbagbo est annoncé à Abidjan avant la fin de l’année, par son avocate. Cette annonce a poussé ses proches à mener les démarches pour organiser le retour de l’enfant du pays au bercail. Cependant, considérant que ces préparatifs sont une sorte de pression sur le gouvernement, Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du parti au pouvoir, s’insurge. « Si Laurent Gbagbo doit arriver, il ne faudrait pas que les gens nous bousculent », a-t-il indiqué à la RTI.

« Il ne faudrait pas aussi que l’opposition nous accule. Pour faire venir Laurent Gbagbo, il faut l’autorisation de l’Etat de Côte d’Ivoire, il faut qu’il remplisse les critères pour venir en Côte d’Ivoire », a poursuivi Adjoumani. « Gbagbo Laurent sait qu’avant de venir, il faut l’avis du gouvernement ivoirien. Et s’il est aujourd’hui à Bruxelles, ce n’est pas le fait du gouvernement. Donc il faut que lui et ses militants se tranquillisent et laissent le président Alassane Ouattara faire les choses, étape par étape », a ajouté Adjoumani.