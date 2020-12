Côte d’Ivoire – Réélection d’Alassane Ouattara: important communiqué des Etats-Unis

Les Etats-Unis d’Amérique reconnaissent la réélection d’Alassane Ouattara, en tant que Président de la République de Côte d’Ivoire, a déclaré, ce lundi, l’ambassade des Etats-Unis à Abidjan.

Muets depuis la proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel donnant le président sortant, Alassane Ouattara, gagnant du scrutin du samedi 31 octobre 2020 avec 94,27% des voix exprimées, les Etats-Unis ont enfin révélé leur position au reste du monde. Ils reconnaissent, ce lundi 14 décembre 2020, date de l’investiture d’Alassane Ouattara pour un 3e mandat, « sa réélection en tant que Président de la République de Côte d’Ivoire ».

» Les Etats-Unis d’Amérique reconnaissent la réélection de SEM Alassane Ouattara en tant que Président de la République de Côte d’Ivoire et sont heureux de poursuivre l’étroite coopération bilatérale à travers toute la gamme de nos valeurs et intérêts partagés.« , indique un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, dont BENIN WEB TV a pris connaissance. Dans la note diplomatique, les Etats-Unis « saluent et encouragent tous les efforts visant à promouvoir la réconciliation, l’inclusion, une large participation politique et le respect universel des normes démocratiques sans distinction d’affiliation de parti politique, dans le cadre du respect des institutions de la République et des droits humains« .

« Pendant que la Côte d’Ivoire va de l’avant, les Etats-Unis restent attachés à notre partenariat de plusieurs décennies en soutien à un avenir prospère, stable et démocratique et à l’approfondissement des liens ivoiro-américains », peut-on lire dans le communiqué. Sur invitation de la Présidence ivoirienne, plusieurs chefs d’Etat et personnalités diplomatiques prennent actuellement part à la cérémonie d’investiture du président Alassane Ouattara, dont l’élection est fortement contestée par l’opposition ivoirienne.