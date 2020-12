Côte d’Ivoire: quelques engagements pris par Alassane Ouattara après son investiture

Alassane Ouattara a été investi à la tête de la Côte d’Ivoire pour un troisième mandat consécutif. Après la cérémonie d’investiture, le président « tout neuf » a pris plusieurs engagements.

Alassane Ouattara est désormais entré en fonction pour une nouvelle aventure de cinq ans à la tête de la Côte d’Ivoire. Il aura la lourde tâche désormais de faire mieux que les dix dernières années passées à la tête du pays et aussi de réconcilier les ivoiriens.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara a prêté serment pour son 3e mandat

La tâche qui attend Ouattara n’est pas des plus faciles, avec une opposition et une partie de la population très révoltées contre lui. Pour tenter de faire comprendre ses actions et essayer de les faire accepter, le chef de l’Etat a pris plusieurs engagements devant ses invités.

Education

« La priorité de notre action sera centrée sur l’éducation, la formation et l’emploi des jeunes. L’éducation est un droit inaliénable pour tous les enfants de notre pays. Il est également la garantie de la transmission des valeurs de génération en génération. Je ne ménagerai donc aucun effort pour préserver et garantir ce droit fondamental », a indiqué Alassane Ouattara.

Pauvreté

Entre autres engagements, le président indiqué que « je prends l’engagement de faire reculer davantage la pauvreté à travers l’émergence d’une classe moyenne ivoirienne, encore plus importante, au cours du prochain quinquennat ».

Réconciliation

Aussi, Ouattara a déclaré qu’afin « de consolider davantage la cohésion nationale, j’envisage de créer un Ministère en charge de la Réconciliation Nationale dans les prochains jours. Ce Département ministériel aura pour mission de faire une évaluation de nos actions, avec pour objectifs, le renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation des filles et des fils de notre chère Côte d’Ivoire ».

Paix

Pour la paix toujours, le président a instruit le Premier Ministre de reprendre les discussions avec les partis politiques pour mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO relatives à la Commission Electorale Indépendante, dans la perspective de la tenue des élections législatives dans le courant du premier trimestre 2021, afin d’être en conformité avec le calendrier de la mise en place des institutions de la IIIe République ».