Côte d’Ivoire: préparatifs pour le retour de Laurent Gbagbo, un pagne spécial confectionné (Photo)

Les préparatifs pour le retour en Côte d’Ivoire de l’ancien président, Laurent Gbagbo, avancent dans le pays, alors que ses proches ont préparé des pagnes à son effigie.

Laurent Gbagbo a reçu ses passeports plus tôt ce mois, des mains des autorités de la Côte d’Ivoire, et donc peut voyager. L’ancien président de Côte d’Ivoire avait déjà obtenu de la Cour pénale internationale, la levée des restrictions de voyage qui lui avaient été imposées après son acquittement par la chambre préliminaire de ladite cour. Ayant longtemps insisté sur son envie de rentrer chez lui en Côte d’Ivoire, le Woody de Mama pourrait bien faire son retour avant la fin de l’année, selon son avocat.

Dans le but de rendre son arrivée sur sa terre natale, spéciale, ses partisans et autres collaborateurs ont prévu des pagnes à son effigie. Ces tissus ont été présentés à plusieurs personnalités, dont le président de PDCI, Henri Konan Bédié, le secrétaire général du FPI (GOR), Assoa Adou, et également l’ancienne première dame, Simone Gbagbo.