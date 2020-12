Côte d’Ivoire: pourquoi Guillaume Soro avait été empêché de rentrer en décembre dernier?

Les raisons qui ont été à la base du retour manqué en Côte d’Ivoire en décembre 2019 de l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, ont été évoquées.

Guillaume Soro était en route pour la Côte d’Ivoire le 23 décembre 2019 mais son avion n’a jamais atterri dans le pays mais au Ghana voisin. Environ un an plus tard, l’ex rebelle explique les raisons qui l’on pousser à rebrousser chemin. Selon les informations rapportées par generationnouvelles.net, le président Alassane Ouattara aurait demandé à son ancien allié de ne pas rentrer dans le pays tant qu’il n’y aurait pas un accord entre les deux. L’accord impliquait que Soro annonce publiquement qu’il accepte de rejoindre le parti au pouvoir, le RHDP.

Notons que Guillaume Soro était l’allié de Ouattara lors de la crise postélectorale de 2011. Nommé Premier ministre de Côte d’Ivoire, il a été ensuite président de l’Assemblée nationale. Après la constitution du RHDP, Guillaume Soro a refusé d’y adhérer et donc a été forcé de quitter la tête du parlement. Il a quitté le pays plus tard et depuis, il est en exil en Europe.