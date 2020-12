Côte d’Ivoire: plus d’une dizaine de victimes dans une explosion à Yamoussoukro

Une explosion est survenue, mercredi 16 décembre 2020, à Yamoussoukro, la capitale de la Côte d’Ivoire. Un mort a été enregistré et plusieurs autres personnes dans un état critique.

Selon un rapport du site d’information ivoirien, Yeclo, le drame est survenu dans les locaux d’une entreprise de fabrication de marchandises et produits divers dans la ville de Yamoussoukro, en milieu de matinée. Selon les informations, un incendie a suivi immédiatement l’explosion et les flammes ont fait plusieurs victimes.

Les pompiers se sont précipités sur les lieux pour éteindre les flammes et porter secours aux victimes. Selon la même source, l’explosion a fait au moins un mort et 11 autres personnes blessées. Les survivants, qui ont subi des brûlures aux différents degrés, ont été évacués dans un centre de santé pour y recevoir les premiers soins. La police a ouvert une enquête pour déterminer la cause de l’explosion et éclairer l’opinion.