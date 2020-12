Côte d’Ivoire: Patrice Talon invité à l’investiture d’Alassane Ouattara

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a invité son homologue béninois, Patrice Talon, à la cérémonie de son investiture, prévue pour le lundi 14 décembre 2020, à Abidjan.

Proclamé vainqueur de la présidentielle du 31 octobre 2020 par le Conseil Constitutionnel avec 94,27% des voix exprimées, Alassane Ouattara sera investi président pour un 3e mandat le lundi 14 décembre 2020. A cet effet, Ouattara a adressé des cartes d’invitation à plusieurs de ses homologues de la sous-région, dont le président béninois, Patrice Talon.

Le chef de l’Etat béninois est attendu à cette cérémonie qui connaîtra la participation d’environ 300 personnalités de marques. Au nombre des chefs d’Etat invités, deux ont d’ores et déjà confirmé leur présence. Il s’agit de Nana Akufo-Addo du Ghana et Faure Gnassingbé du Togo. Le président sénégalais, Macky Sall, Alpha Condé de la Guinée, Roch Kaboré du Burkina Faso, George Weah du Libéria et Umaru Sissoco Embalo de la Guinée-Bissau sont, eux aussi, attendus à cette cérémonie.

Les représentants des institutions sous-régionales et internationales ainsi que le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, sont aussi invités à prendre part à la cérémonie d’investiture d’Alassane Ouattara. Notons que les services de la présidence ivoirienne ont adressé une carte d’invitation au chef de file de l’opposition, Henri Konan Bédié. Reste à savoir si le sphinx de Daoukro répondra favorablement à l’invitation de Ouattara, alors qu’il exige l’annulation de la dernière élection présidentielle.