Côte d’Ivoire: «Nous devons apprendre à revivre ensemble», KKB

Kouadio Konan Bertin, ministre ivoirien de la réconciliation nationale, se dit prêt pour le job et ne semble pas montrer de signe d’ébranlement, malgré la polémique autour de sa nomination par le président, Alassane Ouattara.

Alors qu’il a été nommé ministre dans le gouvernement Ouattara, le candidat à la présidentielle d’octobre dernier, Kouadio Konan Bertin (KKB), a exprimé toute sa détermination à faire le travail à lui confié. Plusieurs personnalités considèrent que ce nouveau poste n’est en réalité qu’une récompense de Ouattara issue d’un éventuel deal en amont. Aussi, l’opposition de Côte d’Ivoire, en l’occurrence le PDCI, son ancien parti, le considère comme un traître et donc n’entend pas discuter avec lui, de quelque réconciliation que ce soit.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: les détails d’Alassane Ouattara sur le dialogue initié entre le pouvoir et l’opposition

La tâche de KKB parait d’entrée très difficile et presqu’impossible à réaliser. Mais, ne se laissant pas abattre, le ministre de la réconciliation de Côte d’Ivoire a indiqué qu’il était prêt pour la bataille. « Je suis disposé à aller au front pour aider la Côte d’Ivoire à retrouver la bonne ambiance », a indiqué KKB, cité par Afrique sur 7. Il poursuit son intervention et lance un appel à ces compatriotes ivoiriens. « Nous devons apprendre à revivre ensemble, en parfaite symbiose comme par le passé », a-t-il ajouté. Les acteurs politiques du pays ont participé, lundi, à la reprise du dialogue national et espèrent que cela réglera les problèmes dans le pays.