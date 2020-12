Côte d’Ivoire: Michel Gohou activement recherché par la police du Syndicat

Pour avoir jugé bon de donner 2 millions de FCFA comme frais de transport à Konnie Touré, contrairement aux 2000 FCFA fixés par le Syndicat, Gohou Michel est activement recherché par la police du Syndicat.

L’incontournable humoriste ivoirien Gohou Michel a enfreint le code de procédure sentimentale promulgué par le Syndicat à l’approche des fêtes de fin d’année. Selon les dispositions dudit code, aucun homme n’est autorisé à donner ni plus ni moins de 2000 fcfa comme frais de transport aux femmes. Mais à la surprise générale, Gohou Michel, a délibérément violé les règles, ce mercredi 16 décembre 2020. Il estime à 2 000 000 FCFA, le montant de transport, chose contraire au code de procédure sentimentale.

« Konnie Touré, ton transport pour les fêtes, c’est 2.000.000. Et le reste arrive aussi sans oublier ta voiture« , a écrit Gohou Michel. Il n’en fallait pas autant pour susciter la colère du Syndicat. « Le syndicat condamne avec la dernière énergie, cet acte que vient de poser Michel Gohou et rappelle ses membres au strict respect de l’application du montant de transport qui reste toujours à 2000 FCFA », a réagi le Syndicat, qui juge l’acte posé par Michel Gohou de « haute trahison » et l’accuse de « violation fragrante du code de la procédure sentimentale« . Il est d’ailleurs recherché par la police du Syndicat, malgré son mea culpa: « Le syndicat vraiment excusez-moi. Konnie Touré c’est femme de valeur et une grâce », s’est-il excusé.

En Afrique de l’Ouest, le montant de transport fixé à 2000 FCFA par le Syndicat à travers le code de la procédure sentimentale, fait l’objet de maintes critiques. En Côte d’Ivoire et au Cameroun, comme au Bénin, la cellule anti-Syndicat a jugé dérisoire le montant fixé à 2000 FCFA et appelle à mettre la barre très haute. Une somme de 10.000 FCFA au minimum est par ailleurs évoquée.