Côte d’Ivoire: menace terroriste de plus en plus forte dans le pays, selon les Etats-Unis

L’ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire a mis en garde les autorités ivoiriennes, contre une menace terroriste très élevée, dans le pays et appelle ses ressortissants à faire très attention.

Alors que les autorités chargées de la sécurité et de la défense du territoire ivoirien avaient décidé de renforcer la sécurité dans le pays, après des menaces terroristes annoncées, les Etats-Unis annoncent l’éventualité d’attaque terroriste dans le pays. « L’ambassade des États-Unis est consciente des menaces terroristes crédibles contre les installations et les lieux commerciaux fréquentés par les Occidentaux à Abidjan et aux alentours, pendant la période des fêtes. Soyez plus prudents lorsque vous êtes dans le pays », a indiqué l’ambassade US à Abidjan.

Prévenant également ses ressortissants, les Etats-Unis indiquent dans la note de mise en garde que « les citoyens américains sont également invités à faire preuve d’une plus grande prudence lorsqu’ils sont dans le pays ». La Côte d’Ivoire vient de sortir d’une élection présidentielle entachée de violences qui ont rouvert les vielles blessures de la crise post-électorale de 2011. Les politiques ont appelé à la paix et au dialogue pour annihiler la violence et réconcilier les ivoiriens.