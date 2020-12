Côte d’Ivoire: Maurice Kakou Guikahué refuse de sortir de prison

Le secrétaire exécutif du parti d’opposition PDCI-RDA, Maurice Kakou Guikahué, détenu à la Maca, aurait opposé un refus à une éventuelle libération et mise en résidence surveillée.

Le 25 novembre dernier, plusieurs cadres du PDCI arrêtés par les autorités en place depuis plusieurs semaines, ont été libérés à la suite de l’ouverture d’une procédure de dialogue en Côte d’ivoire, entre Ouattara Alassane et Henri Konan Bédié pour décrisper la crise dans le pays. Toujours gardé en prison, le SG du PDCI, Kakou Guikahué, aurait également bénéficié de situation favorable comme retourner chez lui mais en résidence surveillée.

Selon le site d’information koaci.com, Guikahué a rejeté l’offre de sortir et d’aller en résidence surveillée. Le média indique que le cadre du PDCI suggère qu’il serait plus en sécurité en prison à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) qu’en résidence surveillée dans sa résidence personnelle.