Côte d’Ivoire: Maurice Guikahue évacué d’urgence à Paris

Alors que sa santé commençait à se détériorer sérieusement en prison, le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Guikahue, a été évacué en France dans la nuit de samedi à dimanche, rapporte Afrique Actuelle.

Selon un rapport de l’AFP citant le directeur administratif du PDCI Djedri N’Goran, Maurice Guikahue « a été évacué dans la nuit vers Paris par le vol Air France pour faire des analyses ». Il ajoute que le pronostic vital de l’homme politique d’opposition n’était pas engagé. Selon une autre source de l’AFP, le SG du plus vieux parti de Côte d’Ivoire serait évacué « d’urgence pour des soins intensifs ».

A lire aussi: Côte d’Ivoire: la reprise du dialogue politique annoncée

Guikahue est poursuivi par la justice ivoirienne pour des accusations de « complot contre l’autorité de l’Etat ». Il a été arrêté le mois dernier alors que l’opposition avait annoncé la fin de la présidence d’Alassane Ouattara et la création d’un Conseil national de transition. Plus tôt ce mois, il a fait un malaise en prison et a donc été transféré dans un hôpital d’Abidjan. Aucune autre information n’est encore disponible sur son état réel de santé.