Côte d’Ivoire: Maurice Guikahué a contracté le Coronavirus, « sa santé est précaire »

Le secrétaire administratif du PDCI-RDA, Maurice Kakou Guikahué, a contracté le coronavirus et son état de santé s’est détérioré, a indiqué son avocat, Honoré Kouoto Atabi, lundi.

« La santé du Pr Maurice Kakou Guikahué s’est dégradée dans la nuit de samedi à dimanche, c’est à dire deux jours après son évacuation à l’Institut de cardiologie. On a découvert que le Pr Guikahué a chopé la COVID-19, toute chose qui aurait aggravé son état. Il a quand même 69 ans », a indiqué l’avocat. « Il a été évacué en France dans une ambulance de la SAMU jusque sur le tarmac, parce qu’il ne pouvait pas marcher. Son état de santé était vraiment précaire », a-t-il ajouté.

Selon Kouoto Atabi, le politicien d’opposition, qui était accompagné de deux médecins en plus de sa gouvernante, a échangé avec lui pendant qu’il était hospitalisé en France. « J’ai eu le Pr Maurice Kakou Guikahué dans la journée d’hier. On a échangé. Aujourd’hui, les soins vont véritablement commencer dans un hôpital parisien », a-t-il déclaré, avant de souligner qu’il « souhaite que mon client recouvre sa santé. Qu’il soit rétabli pour qu’on puisse affronter la justice et que la vérité se manifeste.»