Côte d’Ivoire: les chanteurs Yodé et Siro en garde à vue

Les chanteurs ivoiriens Yodé et Siro ont été gardés à vue ce mercredi 2 décembre 2020 pour une enquête judiciaire.

Le duo célèbre Yodé et Siro a répondu ce mercredi à une convocation de la brigade de recherches de la gendarmerie nationale. “Bonsoir à tous !!! Nous avons comme convenu répondu à la convocation de la brigade de recherches de la gendarmerie nationale aujourd’hui”, ont indiqué le duo sur leur page Facebook.

Mais ils ne rentreront pas chez eux. Selon leur message, il a été décidé que Yodé et Siro soient gardés à vue pour une présentation au bureau du procureur, jeudi 3 Décembre à 8h 30.

Pour rappel, les deux artistes ont été convoqués mardi soir. “Nous avons reçu ce soir une convocation du Commandement Supérieur de la Gendarmerie Nationale section de recherches pour motif : Enquête Judiciaire. Nous irons demain 2 décembre répondre à la dite convocation.”, avait-ils annoncé à leur fans sur leur page Facebook.

D’après certaines indirections, Yodé et Siro qui étaient en concert le 29 novembre à Abidjan dans la commune de Yopougon avaient accusé, en des termes très durs, le procureur de la République de Côte d’Ivoire, Adou Richard, de partialité.

« Le procureur là, il n’est plus procureur, il est procureur d’un seul camp. C’est quel pays ça là. Allez-y dire au procureur Adou Richard qu’un mort, c’est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits Baoulé dans les villages pendant qu’ici les gens sont avec des machettes et ils sont identifiés », auraient-il fustigé.

Ils ont également profité de occasion pour inviter le président de la République, Alassane Ouattara, à la préservation de la paix sociale et de l’unité nationale.