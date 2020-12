Côte d’Ivoire: le RHDP dénonce et condamne dans la forme comme dans le fond la déclaration Bédié

Le parti au pouvoir, le RHDP, a condamné ce jeudi, la déclaration faite mercredi, par le chef de file de l’opposition, Henri Konan Bédié.

Mercredi 09 décembre 2020, le président du PDCI-RDA et chef de file de l’opposition ivoirienne Henri Konan Bédié, a décrété la fin du Conseil National de Transition (CNT) qu’il préside et souhaite un dialogue national élargi à toute la classe politique, en lieu et place de son tête-à-tête avec Alassane Ouattara. Cette nouvelle déclaration du sphinx de Daoukro a eu un écho défavorable au sein du parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Le RHDP dénonce dans la forme comme dans le fond, la déclaration de Bédié qui laisse selon lui, transparaitre un déficit de civisme et une irresponsabilité criarde d’une partie de la classe politique nationale. Il condamne sans réserve, l’obstination du président du PDCI-rda à vouloir coûte que coûte conduire le pays dans le chaos.

Le parti d’Alassane Ouattara invite les autorités compétentes à prendre toutes les mesures que commandent la préservation de la paix et de l’ordre public, afin que la quiétude des ivoiriens ne puisse être troubler par les ennemis de la paix. Par ailleurs, le RHDP, réaffirme son soutien sans faille à Alassane Ouattara dans ses efforts de paix et l’invite à poursuivre le dialogue tel qu’il l’a préconisé et à ne point céder à la provocation inutile d’une opposition qui se faire peur et se complaire dans des déclarations incongrues.