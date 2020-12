Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo reçoit ses passeports, vers un retour du Woody de Mama

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a récupéré ses passeports des mains des autorités de Côte d’Ivoire.

C’est peut-être le début de la fin du périple de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à la Haye. L’homme politique a reçu ses documents ce vendredi 4 décembre 2020, dans un hôtel de l’avenue Louise à Bruxelles en Belgique où il réside depuis son acquittement et sa libération par la CPI. C’est l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Belgique et un envoyé spécial d’Abidjan qui lui ont remis son passeport diplomatique et son passeport ordinaire qui lui permettront de voyager partout où il voudra.

Ce développement est un pas vers le retour du Woody de Mama en Côte d’Ivoire, lui qui exprimait ce désir depuis bien longtemps. Notons que le président Alassane Ouattara avait indiqué qu’il allait œuvrer pour le retour de Gbagbo en côte d’Ivoire s’il était réélu pour son troisième mandat. Etant donné que le passepart diplomatique ne peut être délivré que sur l’accord express du chef de l’État ivoirien, il va sans dire que ce dernier travaille à tenir son engagement. Cela intervient à un moment où le pays est en pleine crise sociopolitique et le retour de Gbagbo pourrait calmer les tensions.