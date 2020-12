Côte d’Ivoire: « Laurent Gbagbo doit prendre sa part dans le combat », Simone Gbagbo

Après l’obtention des passeports diplomatique et ordinaire de Laurent Gbagbo, son épouse, Simone Gbagbo appelle les ivoiriens à prier pour le retour le plus rapidement possible, de l’ex-président en Côte d’Ivoire.

L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a obtenu vendredi 04 décembre 2020, ses passeports dans un hôtel de l’avenue Louise à Bruxelles en Belgique, où il réside depuis son acquittement et sa libération par la CPI. Depuis, des déclarations fusent de partout pour un retour le plus rapidement possible de Woody Mama en Côte d’Ivoire.

« Voici une chose de faite. Notre Président, notre leader a enfin reçu un passeport diplomatique et ordinaire. Prions Dieu pour qu’il revienne le plus rapidement possible parmi nous », a déclaré l’ex-première dame Simone Gbagbo. « Il (nrd Laurent Gbagbo) doit prendre sa part dans le combat », a-t-elle insisté, ajoutant : « Apprêtons nous, attendons le, cela va être une grande fête. ».

Certes, Laurent Gbagbo a beau reçu son passeport diplomatique et ordinaire mais rien jusqu’à présent, ne garantit le retour de l’ancien chef d’Etat au pays, bien qu’il en a la ferme volonté. Laurent Gbagbo est condamné a 20 ans de prison dans l’affaire de braquage de la Bceao lors de la crise post-électorale de 2011. Et, si on s’en tient compte des propos du gouvernement ivoirien, son retour au bercail fera l’objet d’une discussion entre lui et le président Alassane Ouattara.