Côte d’Ivoire: l’ancien préfet d’Abidjan Vincent Toh Bi déplore que le dialogue ne commence qu’après des morts

L’ancien préfet d’Abidjan, Vincent Toh Bi, donné son appréciation sur la reprise du dialogue politique en Côte d’Ivoire, lundi, et sur la présence effective des différents représentants des parties en conflit. Il a souligné que pour une réelle réconciliation, il est clair que toutes les parties doivent faire des concessions.

« Aujourd’hui, tout le monde au sommet de l’Etat se réunit pour parler de Paix, Réconciliation, Amour et Dialogue, après le chaos. Les gens du Pouvoir savent qu’ils ne seront pas crédibles, s’ils ne travaillent pas avec l’Opposition. Les gens de l’Opposition savent qu’ils ne peuvent pas aller loin dans leurs stratégies sans le Pouvoir. Donc les deux reviennent à la raison », a indiqué Toh Bi sur sa page Facebook. Il met également le peuple ivoirien face à l’évidence que la violence n’aura finalement servi à rien.

« Voilà maintenant, vos champions pour qui vous demandiez que nous tous on meurt-là, les voilà en train de se parler, de se sourire et de se tapoter sur les épaules … après 85 morts, des centaines de blessés et traumatisés, 296 maisons incendiées, des centaines de maisons saccagées, 85 marchés calcinés. Quand nous on disait, Paix, Réconciliation, Amour, Dialogue, y a de grands spécialistes de Facebook (du Pouvoir et de l’Opposition) qui nous sortaient des théories impossibles, copiées honteusement sur leurs amis », a déploré l’ex-préfet.