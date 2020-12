Côte d’Ivoire: la Fédération ivoirienne mise sous tutelle de la FIFA

Nouveau rebondissement dans le processus électoral devant conduire aux prochaines élections à la Fédération ivoirienne de football (FIF). Alors que l’instance ivoirienne venait de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour obtenir gain de cause dans le conflit qui l’oppose à la FIFA, au sujet du blocage du processus électoral, l’organisation mondiale a annoncé ce vendredi avoir mis la FIF sous sa tutelle.

Dans un communiqué publié ce vendredi sur son site officiel, la FIFA précise que la Fédération ivoirienne sera gérée par un « comité de normalisation » qui sera chargé d’organiser les futures élections de la fédération ivoirienne de football.

« Ce comité de normalisation gérera les affaires courantes de la fédération ivoirienne et révisera partielle liment les statuts et le code électoral de la FIF afin de garantir leur conformité. Cette situation résulte du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conformément aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA« , est-il indiqué dans le communiqué.