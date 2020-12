Côte d’Ivoire: la coalition de l’opposition fait le point de sa participation au dialogue politique

Après avoir pris part, lundi, à la reprise du dialogue politique en Côte d’Ivoire, la coalition de l’opposition a fait le point de sa participation à ses militants.

Lundi, les acteurs politiques de Côte d’ivoire se sont rencontrés dans le but d’entreprendre un dialogue afin de mettre fin à la crise sociopolitique qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Ayant accepté prendre part à cette rencontre conduite par le Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, la coalition de l’opposition a rendu compte à ses partisans et expliqué pourquoi elle a décidé d’y prendre part. « La coalition des plateformes et des partis politiques de l’opposition a décidé de se rendre à cette rencontre pour écouter ; décider de la ligne de conduite pour la suite des travaux ; rappeler ses revendications comme annoncées par le Président Henri Konan Bédié lors de son adresse à la nation, le mercredi 9 décembre 2020 », a-t-elle indiqué.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: «Si Gbagbo ne rentre pas maintenant, nous allons demander à ses militants de se mobiliser»

Dans son point de presse, la coalition a également indiqué avoir posé des préalables avant toute forme de négociation. « Il s’agit, entre autres de l’élargissement du cadre de discussion à tous les acteurs politiques dans le cadre d’un dialogue national inclusif ; la relecture de la loi organique et du code électoral ; de la prise en compte des arrêts de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des peuples (CADHP) sur la CEI ; la libération des prisonniers politiques et militaires ; le retour de tous les exilés politiques avec à leur tête le Président Laurent Gbagbo, le Premier Ministre Soro Kigbafori Guillaume, le ministre Charles Blé Goudé et le maire Akossi Bendjo ; la cessation des poursuites à l’encontre des membres de l’opposition ».

Notons que la participation de la coalition de l’opposition à la rencontre de lundi, a été critiquée par plusieurs personnalités et citoyens qui en concluent que l’opposition a jeté les armes.