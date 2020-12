Côte d’Ivoire – Investiture: voici les 14 chefs d’Etat invités par Alassane Ouattara

Au total, 14 chefs d’Etat sont invités par le président Alassane Ouattara pour la cérémonie de son investiture, qui aura lieu le lundi 14 décembre 2020 à Abidjan, la capitale ivoirienne.

« Suite à sa réélection au scrutin présidentiel du 31 octobre dernier, le Président Alassane Ouattara prêtera serment pour un nouveau mandat, le lundi 14 décembre 2020, de 11 h à 12 h au Palais de la Présidence de la République, à Abidjan, en présence de plus de 300 Invités », indique un communiqué de la Présidence Ivoirienne publié ce vendredi.

Selon le communiqué, 14 présidents, dont en majorité ceux de l’Afrique de l’Ouest, sont invités à prendre part à la cérémonie d’investiture du président Alassane Ouattara. Il s’agit de Patrice Talon (Bénin), Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), Denis Sassou Nguesso (Congo), Sahle-Work Zewde (Éthiopie), Nana Akufo-Addo (Ghana), par ailleurs Président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo (Guinée-Bissau), Georges Weah (Liberia), Bah N’Daw (Mali), Mohamed Ould El-Ghazouani (Mauritanie), Issoufou Mahamadou (Niger), Macky Sall (Sénégal) et Faure Gnassingbé (Togo).

Le Président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, par ailleurs Président en exercice de l’Union Africaine, sera représenté par son Ministre des Ressources minières et de l’Energie, Gwede Mantashe, et la France, par son Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian.