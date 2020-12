Côte d’Ivoire – Dialogue politique: «nous constatons qu’ils ne veulent pas aller dans le sens d’une vraie réforme», FPI (GOR)

Alors que l’on croyait que le dialogue débuté par les parties politiques en Côte d’Ivoire allait dans le bon sens, le porte-parole du front populaire ivoirien (FPI-Gor), Assoa Adou, vient souligner la mauvaise foi présumée du pouvoir.

Les acteurs politiques ivoiriens ont entamé un dialogue politique lundi dernier dans le but de décrisper la situation de crise dans laquelle le pays est plongé depuis plusieurs mois. Mais selon le parti politique de l’ancien président Laurent Gbagbo, le FPI (Gor), le gouvernement n’a aucune intention de discuter. « Il y a eu une réunion lundi avec le Premier ministre, hier (mercredi) avec le ministre de l’intérieur, mais nous constatons déjà qu’ils ne veulent pas aller dans le sens d’une vraie réforme », a indiqué Adou interrogé par la radio française RFI.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: «il ne sera pas dit que nous avons abdiqué», Guillaume Soro sort de son mutisme

Se référant à l’appel de Laurent Gbagbo le mois dernier, au PM Hamed Bakayoko, pour demander l’instauration d’un dialogue, le porte-parole déclare que « ce que le pouvoir est en train de faire, ce n’est pas ce que Laurent Gbagbo à demander ». « L’opposition et Laurent Gbagbo ont demandé que les forces vives de la nation ivoirienne se retrouvent autour d’une table pour définir les nouvelles règle du jeu, et c’est ce que monsieur Ouattara et ses partisans refusent », a insisté Assoa Adou. Il poursuit en soulignant que « nous, nous avons un slogan qui dit asseyons-nous et discutons, eux ils ont un slogan qui est tout à fait le contraire qui dit ‘nous allons les broyer’, c’est-à-dire ‘nous allons les tuer’ ».