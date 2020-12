Côte d’Ivoire – Covid-19: 5 millions de personnes seront très bientôt vaccinées

Environ 5 millions de personnes composées des agents de santé, des forces de défense et de sécurité et des enseignants, soit 20% de la population ivoirienne, seront gratuitement vaccinées contre la Covid-19 à partir du mois d’avril 2021.

La Côte d’Ivoire se prépare pour faire vacciner sa population contre la Covid-19. « Sur recommandation de l’OMS, notre pays a opté pour la vaccination en priorité du personnel de première ligne à savoir le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite viendront les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes avec des pathologies chroniques et enfin les voyageurs internationaux», a expliqué M. Touré au terme d’un Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara.

« Environ 5 millions de personnes, soit, 20% de la population sont ciblées par cette vaccination prévue pour débuter en avril 2021 », a ajouté M. Touré qui est par ailleurs, le ministre de la Communication et des médias. A la date du 08 décembre 2020, la Côte d’Ivoire enregistrait 21 513 cas confirmés de Covid-19, 21 161 personnes guéries, 132 décès et 220 cas actifs. Le taux de létalité en Côte d’Ivoire est très bas et reste en dessous de 1%.

Sidi Touré a expliqué en outre que deux laboratoires, Pfizer et Moderna, ont été choisis pour le vaccin, sur recommandations d’experts, « selon leurs propres analyses et leurs propres critères ». Il a expliqué que « le vaccin sera gratuit » et que « le président de la république a demandé à ce qu’une analyse soit faite pour ne pas s’arrêter à 5 millions de personne en termes de gratuité. »