Côte d’Ivoire: « Bédié est un homme désespéré qui a lamentablement échoué »

Dans un communiqué, jeudi, le parti d’Alassane Ouattara a critiqué la nouvelle sortie du chef de file de l’opposition ivoirienne, Henri Konan Bédié, qui réclame un dialogue national.

Le RHDP a dénoncé, dans la forme comme dans le fond, la nouvelle déclaration d’Henri Konan Bédié « qui est en réalité un aveu d’échec ». Mais pis, qui laisse transparaître, selon le parti, « un déficit de civisme et une irresponsabilité criarde d’une partie de la classe politique nationale ».

Pour le RHDP, cette déclaration du président du PDCI-RDA qui intervient à quelques jours seulement de l’investiture d’Alassane Ouattara, « résonne en écho comme un chant du cygne, le baroud d’honneur d’un homme désespéré qui aura tout tenté pour revenir au pouvoir, mais qui, subitement, se rend compte qu’il a lamentablement échoué ».

« M. Henri Konan Bédié ressemble aujourd’hui à un soldat perdu qui est prêt à sacrifier des vies humaines, manger tous ses totems et mettre en péril la paix dans son pays, pour assouvir des intérêts bassement égoïstes », indique le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Dans son message à la nation, mercredi, Henri Konan Bédié a décrété la fin du Conseil national de Transition (CNT) qu’il préside et a souhaité la convocation d’un dialogue national élargi à toute la classe politique, en lieu et place de son tête-à-tête avec Alassane Ouattara.