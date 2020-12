Côte d’Ivoire – Arrestation de Siro et Yodé: «On va où à la fin», grosse colère de Bébi Phili

La garde à vue des artistes Yodé et Siro suscite plusieurs réactions en Côte d’Ivoire. L’artiste Bébi Philip s’est exprimé et a montré toute son indignation.

Après leur convocation à la gendarmerie, les artistes ivoiriens Yodé et Siro ont été placés en garde à vue et sur le point d’être présentés au procureur. Ce nouveau développement a suscité indignation en Côte d’Ivoire et plusieurs personnalités, dont l’artiste Bébi Philip, ont condamné et appelé à ce que ce genre de comportement des autorités prenne fin.

« A un moment donné il faut arrêter.. on va où à la fin ? ??? Grosse force à mes grands frères Yodé et Siro », a martelé l’artiste. Cette façon de dénoncer l’arrestation de ses collègue, démontre à quel point ce dernier est indigné de constater ce qui se passe en Côte d’Ivoire. Notons que lors d’un concert le 29 novembre dernier, Yodé et Siro ont clairement appelé le procureur de la république à faire son travail et l’ont accusé d’être partisan.