Côte d’Ivoire – Arrestation de Siro et Yodé: « On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison », Henri Konan Bédié

Les condamnations de l’arrestation des artistes Yodé et Siro fusent de partout depuis leur mise en garde à vue à la gendarmerie. C’est le tour de l’ancien président Henri Konan Bédié d’exprimer son indignation.

« J’apporte tout mon soutien à ce groupe qui n’a fait que dire tout haut ce que les Ivoiriens disent bas. Force à vous, Yodé et Siro, artistes engagés », a indiqué Bédié dans un tweet après que les deux stars de la musique zouglou ont été placées en garde à vue après avoir répondu à une convocation. Ce nouveau développement n’est pas de nature à participer à la réconciliation et à ramener la paix et la confiance dans le pays, selon le président du PDCI qui est le pont entre l’opposition et le pouvoir dans le cadre du dialogue en cours.

A lire aussi: Côte d’Ivoire – Arrestation de Siro et Yodé: «Etre artiste est un crime ou c’est la vérité qui fait mal ?», Blé Goudé

« On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation », a indiqué Bédié. Une réaction qui pourrait encore mettre à mal le processus de décrispation de la crise que vit le pays depuis l’annonce de la candidature pour un troisième mandat d’Alassane Ouattara en août dernier. Notons que Yodé et Siro ont clairement appelé le procureur de la république à faire son travail et l’ont accusé d’être partisan, ce qui leur vaut la galère actuelle.