Côte d’Ivoire – Arrestation de Siro et Yodé: «Etre artiste est un crime ou c’est la vérité qui fait mal ?», Blé Goudé

Charles Blé Goudé s’est offusqué contre l’arrestation des artistes ivoiriens Yodé et Siro après leur critique à l’endroit du procureur de la république.

Les artistes Yodé et Siro ont été convoqués à la gendarmerie nationale à la suite de leur diatribe contre le procureur de la république. Après leur audition, ils ont été placés en garde à vue, en attendant d’être présentés au procureur. Une situation qui a indigné l’ancien ministre de la jeunesse Blé Goudé, qui s’est interrogé sur ces événements. « Pourquoi ? Ou bien, être artiste est un crime ou c’est la vérité qui fait mal ? », s’est interrogé Charles Blé Goudé sur Twitter.

Il poursuit en exprimant toute incapacité à comprendre ce qui se passe dans son pays, la Côte d’Ivoire. « Des artistes qui ont critiqué toutes les gestions politiques depuis les années 90, c’est à votre tout qu’ils ont commis un crime ? Je ne comprends pas ! », S’interroge encore Blé Goudé. Pour rappel, Yodé et Siro n’ont pas froid aux yeux quand il s’agit de dire la vérité aux politiques. Depuis Bédié, Gbagbo ou autre régime, ils ont toujours dit de façon brute et claire, ce qui n’allait pas. Le 29 novembre dernier, ils ont clairement appelé le procureur de la république à faire son travail et l’ont accusé d’être partisan, ce qui leur vaut cette galère.