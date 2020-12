Côte d’Ivoire: après leur condamnation, Yodé et Siro lancent une cagnotte pour payer l’amende

A la suite de leur condamnation ce jeudi 3 décembre 2020, Yodé et Siro ont annoncé sur leur page Facebook, le lancement d’une cagnotte pour payer leur amende.

Les artistes engagés du Zouglou Yodé et Siro sont condamnés avec sursis à 12 mois d’emprisonnement, 5 millions d’amende chacun et 5 ans de probation chacun, à l’issue de leur audience au palais de justice Abidjan Plateau.

“Famille #YeS Dans quelques instant un direct pour vous dire officiellement Merci pour votre soutien indéfectible…Dieu vous bénisse”, ont-ils écrit sur leur page Facebook jeudi soir après leur condamnation.

Une cagnotte en vue de payer l’amende

Mais, finalement, ils n’ont pas pu respecter leur promesse. A défaut d’une vidéo en direct , très tôt ce matin, Yodé et Siro se sont prononcés sur la réaction de leurs fans à la suite de leur condamnation. “Bonjour Famille #YeS Vous êtes nombreux à nous contacter pour participer à une cagnotte en vue de payer l’amende fixée par la justice au cours du procès dans l’affaire « Le procureur contre Yodé et Siro »”, ont-il annoncé.

Après avoir remercié les internautes pour l’élan de solidarité à leur égard, le duo les a invités à un peu de patience. “Vous aurez dans le courant de cette journée, la liste des numéros pour la réception de vos dons via notre page Officielle”, vont-ils rassurer.