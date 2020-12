Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara justifie la nomination de Kouadio Konan Bertin

La nomination de Kouadio Konan Bertin au poste du ministre de la réconciliation en Côte d’Ivoire par Alassane Ouattara, fait couler beaucoup d’encre et de la salive. La nouvelle a été diversement interprétée sur la scène politique ivoirienne et a donc suscité une réaction de la part du président ivoirien.

Face aux membres de son gouvernement, ce mercredi, Alassane Ouattara a donné les raisons de la nomination de Kouadio Konan Bertin au poste du ministre de la réconciliation. « Je dois dire que j’ai décidé de nommer M. Kouadio Konan Bertin à la tête de ce nouveau ministère pour plusieurs raisons. D’abord pour dire que, durant la campagne électorale, j’ai noté qu’il a prêché à chaque fois, à chaque occasion, la paix, la réconciliation et la cohésion entre les ivoiriens. Alors deuxième point, comme vous le savez, il est jeune et il incarne donc la nouvelle génération que nous préparons pour la relève », s’est-il justifié.

« Et je voudrais donc ajouter qu’il est du deuxième parti politique le plus important de Côte d’Ivoire, puisqu’il est du PDCI-RDA. Et je voudrais rappeler aux uns et aux autres que, en 2015, quand le Pdci et le Rdr et les autres membres du RHDP avaient décidé que je sois leur candidat, du RHDP, KKB avait décidé donc d’être candidat indépendant contre moi et de se présenter à l’élection présidentielle en 2015. Je crois qu’à l’occasion de cette élection, il a eu à peu près 4% des suffrages exprimés. Et je voudrais noter que cela, bien sûr, ne fait que démontrer son courage politique, sa constance et également sa disponibilité à servir le pays en toute circonstance, que ce soit en 2015 comme en 2020. Je note qu’il a été également député, je crois de Port-Bouët. C’est dire que notre jeune frère est le bienvenu au sein de ce conseil. Et je l’ai nommé sur proposition du Premier ministre, chef du Gouvernement qui, lui-même, est jeune. Et tout cela donc pour renforcer ma volonté de réserve et de transfert du pouvoir, je souhaite, à une génération plus jeune », a expliqué Alassane Ouattara.