Côte d’Ivoire: Affi N’Guessan demande la libération des autres détenus et le retour des exilés

Après sa libération de prison, le président du FPI, Pascal Affi N’Guessan s’est adressé à la presse et a appelé à la libération des autres prisonniers politiques encore détenus.

Le souhait de Affi est de voir les personnes « encore en prison recouvrer la liberté et que tous les fils de Côte d’Ivoire puissent se retrouver dans la fraternité et dans l’unité ». Ce sont ses premiers mots après sa libération suite à une audition mercredi. L’homme politique a également émis le vœu que tous les ivoiriens en exile puissent retourner dans leur pays. « Parce que tous ceux-là sont des fils de la Côte d’Ivoire et aucun des fils de Côte d’Ivoire ne doit rester en prison ou en exil », a souligné le candidat à la présidentielle d’octobre dernier.

Affi N’Guessan a été arrêté par les autorités actuelles de Côte d’Ivoire qui l’accusent de « complot contre l’autorité de l’Etat, mouvement insurrectionnel, assassinat et actes de terrorisme » ; des accusations nées après la création par la coalition de l’opposition, d’un conseil national de transition pour évincer Ouattara du pouvoir, et surtout à la suite des violences qui ont émaillé l’organisation de l’élection. Affi N’Guessan 69 ans, était le porte-parole dudit conseil. Selon Yeclo, son avocat a indiqué que les charges n’ont pas été levées et que la procédure se poursuit.