Côte d’Ivoire: 5 ans de probation, 12 mois de prison avec sursis et une amende pour Yodé et Siro

Le verdict est tombé pour Yodé et Siro dans l’affaire dite du procureur de la République de Côte d’Ivoire, Adou Richard.

Le duo Yodé et Siro est condamné avec sursis à 12 mois d’emprisonnement et à 5 millions d’amende chacun et 5ans de probation chacun à l’issue de leur audience au palais de justice Abidjan plateau.

Avant leur présentation au procès, ce jeudi, Yodé et Siro ont été placés en garde à vue ce mercredi à la suite d’une convocation reçue, le mardi 1er décembre 2020.

Reste à savoir si après cette condamnation, des artistes zouglou auront encore le toupet de dénoncer des faits au nom de la population. Il est en effet reproché à Yodé et Siro d’avoir accusé le procureur de la République de Côte d’Ivoire, Adou Richard de partialité lors de leur concert, le 29 novembre 2020 à Abidjan dans la commune de Yopougon.