Côte d’Ivoire: 24 mois d’emprisonnement avec sursis requis contre Yodé et Siro

En Côte d’Ivoire, à l’issue de leur procès, Yodé et Siro ont été mis sous convocation après la réquisition du procureur.

Yodé et Siro ont été libérés sous convocation dans l’affaire avec le procureur de la république de Côte d’Ivoire. Selon First Mag le vrai, il a été requis contre les deux artistes du zouglou, 24 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 millions d’amende.

En effet, avanbt d’être présenté au procureur ce jeudi, Yodé et Siro ont été placés en garde à vue ce mercredi à la suite d’une convocation reçue, le mardi 1er décembre 2020.

Selon certaines indiscrétions, il leur est reproché d’avoir tenu des propos pas très courtois à l’endroit du procureur de la République de Côte d’Ivoire, Adou Richard. Les faits se seraient déroulés lors de leur concert, le 29 novembre 2020 à Abidjan dans la commune de Yopougon.