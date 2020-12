Coronavirus: un résident suisse meurt après s’être fait vacciner

Une résidente d’une maison de retraite en Suisse qui était parmi les premiers du pays à être vaccinée contre le COVID-19 est décédée plus tard, mais les responsables n’ont pas indiqué si le décès était lié au vaccin, selon les rapports.

« Nous sommes au courant de l’affaire », a déclaré à Reuters un responsable du canton de Lucerne, ajoutant que l’affaire avait été renvoyée au régulateur suisse des médicaments Swissmedic, rapporte Reuters. Lucerne a été le site des premières vaccinations de Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech administré en Suisse principalement aux personnes âgées.

Le résident, qui a reçu le vaccin contre le coronavirus la veille de Noël, avait déjà réagi négativement au vaccin contre la grippe, selon le rapport. La personne, qui souffrait de démence, s’est plainte samedi de douleurs urétrales et abdominales, a rapporté le média suisse.

Plus tard, la tension artérielle du résident a chuté et son pouls a augmenté. Lundi, l’établissement n’a pas signalé l’aggravation de l’état du patient mais le patient est décédé peu de temps après, a rapporté zeitpunkt.ch.

Réactions des autorités

De son côté, le régulateur suisse des médicaments swissmedic a déclaré mercredi qu’il ne voyait aucun lien entre le décès d’une personne de 91 ans dans le canton de Lucerne et le vaccin COVID-19, ajoutant que le défunt souffrait de plusieurs maladies avant de se faire vacciner.

« Des éclaircissements des autorités sanitaires cantonales et de swissmedic ont déterminé qu’en raison de l’histoire de la maladie et de son évolution, un lien entre le décès et le vaccin COVID-19 était hautement improbable », a déclaré le régulateur dans un communiqué. Swissmedic a déclaré que les maladies antérieures figureraient sur le certificat de décès comme «cause naturelle du décès» de la personne.