Coronavirus: premier décès au monde d’un chef de gouvernement

Le chef du gouvernement d’Eswatini, une petite monarchie absolue près de l’Afrique du sud, est décédé dimanche soir, à l’âge de 52 ans après un traitement intense de quatre semaines en Afrique du sud.

« Leurs Majestés ont ordonné que j’informe la nation du décès triste et prématuré de S. E. le Premier Ministre Ambrose Mandvulo Dlamini. Son Excellence est décédée cet après-midi alors qu’il était sous soins médicaux dans un hôpital d’Afrique du Sud », a indiqué le Vice-Premier Ministre Themba Masuku dans un communiqué.

Bien que le communiqué officiel ne mentionne pas la cause exacte de son décès, il a été testé positif au coronavirus le 16 novembre et était initialement asymptomatique. Il a été annoncé plus tard qu’il serait transféré en Afrique du Sud pour «guider et accélérer son rétablissement». À ce moment-là, on disait qu’il était stable et répondait bien au traitement.

Alors que plusieurs leaders mondiaux ont été infectés par le coronavirus, dont le président américain Donald Trump, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président brésilien Jair Bolsonaro, c’est la première fois qu’un leader mondial meurt après avoir contracté le virus.