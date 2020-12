Coronavirus: plusieurs cas positifs à Manchester City

Le duo de Manchester City Kyle Walker et Gabriel Jesus ont été testés positifs au coronavirus alors que les Skyblues disputent deux rencontres importantes en cette veille de fin d’année.

En difficulté en championnat, Manchester City affronte ce samedi Newcastle dans le cadre de la 15è journée de Premier League. Une rencontre importante pour les Skyblues qui vont toutefois la négocier sans deux de leurs joueurs. Testés positifs au coronavirus, Kyle Walker et Gabriel Jesus sont en effet forfait pour ce match. Les deux joueurs qui ont été contaminés en même temps que deux membres du staff technique, vont en plus de rater le match de demain, manquer les chocs face Everton et Chelsea en Premier League avant un possible retour pour les demi-finale de la Coupe Carabao contre Manchester United le 6 janvier.

« Les quatre membres du personnel vont désormais observer une période d’auto-isolement conformément au protocole de la Premier League et du gouvernement britannique sur la quarantaine », a déclaré le club anglais dans un communiqué publié vendredi matin. »Tout le monde au club souhaite à nos collègues un prompt rétablissement pendant la période de Noël avant leur retour au travail, à l’entraînement et à la compétition », précise le communiqué.

2 188 587 de cas de Covid-19 en Angleterre

Les tests positifs, annoncés le jour de Noël, interviennent alors que le Royaume-Uni fait face à une augmentation des cas de coronavirus, les 39036 confirmés jeudi marquant le deuxième total quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie. Ce chiffre porte le nombre total de cas confirmés depuis le début de la pandémie à 2 188 587.