Coronavirus : le nouveau variant britannique détecté pour la première fois en France

Un premier cas de contamination par le variant du Covid-19, apparu au Royaume-Uni, a été détecté en France, vendredi.

Un premier cas de contamination par le variant du Covid-19 apparu au Royaume-Uni a été détecté en France, vendredi, à l’avant-veille des premières injections du vaccin, qui est arrivé samedi sur le sol français. La présence de ce variant a été confirmée à Tours, chez un Français résidant habituellement au Royaume-Uni.

L'homme est asymptomatique et a été isolé à son domicile, a indiqué le ministère de la Santé, qui a annoncé ce premier cas.

Il s’agit de la « première contamination au variant VOC 202012/01 du virus de la Covid-19 » détectée en France, précise-t-il. Ce variant est apparu en septembre au Royaume-Uni et des études indiquent qu’il pourrait être plus contagieux. L’homme était arrivé « de Londres le 19 décembre » et a été « pris en charge » à l’hôpital, deux jours plus tard, et « détecté positif au coronavirus ».

« Les autorités sanitaires ont procédé au contact-tracing (traçage des contacts) des professionnels de santé ayant pris en charge le patient et à la recherche de ses personnes contacts à risque, pour procéder à leur mise en isolement strict », est-il précisé. Outre ce cas, « à ce jour, plusieurs prélèvements positifs pouvant faire évoquer le variant VOC 202012/01 sont en cours de séquençage par les laboratoires du CNR« , ajoute le ministère.