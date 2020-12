Coronavirus: la Russie débute officiellement la vaccination de masse

La Russie a entamé la campagne de vaccination contre le coronavirus, ce samedi 5 décembre 2020. Les personnes les plus exposées sont celles qui obtiendront les premières injections dans 70 cliniques à Moscou.

A la suite de l’ordre du président Vladimir Poutine de commencer la vaccination du public contre le coronavirus, les dispositions ont donc été prises et les premières injections ont commencé samedi dans la capitale russe, Moscou. Le vaccin Spoutnik V Covid-19 de fabrication russe est d’abord offert aux médecins et autres travailleurs médicaux, enseignants et travailleurs sociaux, rapporte Independent. «Vous travaillez dans un établissement d’enseignement et avez la priorité absolue pour le vaccin Covid-19, gratuitement», lit-on dans un SMS reçu par un Moscovite, un enseignant d’école élémentaire, tôt samedi et rapporté par Reuters.

Sergueï Sobianine, le maire de Moscou, a déclaré que 5 000 médecins, enseignants et travailleurs sociaux se sont inscrits au vaccin en cinq heures. L’âge des personnes vaccinées est plafonné à 60 ans, et les personnes souffrant de certains problèmes de santé sous-jacents, les femmes enceintes et celles qui ont une maladie respiratoire au cours des deux dernières semaines sont interdites de vaccination. La Russie a développé deux vaccins Covid-19, Spoutnik V qui est soutenu par le Fonds d’investissement direct russe et un autre développé par l’Institut vectoriel de Sibérie. Les vaccins ont reçu l’approbation réglementaire en Russie, mais les essais cliniques finaux visant à tester l’innocuité et l’efficacité des deux ne sont pas encore terminés.