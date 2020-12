Coronavirus: «Je me ferai vacciner absolument dès que cela sera possible», Vladimir Poutine

Vladimir poutine a indiqué qu’il se ferait injecter le vaccin russe Sputnik V, contre le coronavirus, dès que son tour viendrait.

Lors de sa traditionnelle conférence de presse marathon annuelle, le président de la Russe, Vladimir poutine a abordé plusieurs sujet brulant de l’actualité russe et étrangère et s’est également prononcé sur le vaccin Sputnik V, contre le coronavirus. « En ce qui concerne la nécessité d’une vaccination de masse ou universelle, je pense que cela devrait être fait … C’est exactement ce qui devrait créer une immunité dans la population du pays », a déclaré Poutine. La Russie a déployé le spoutnik V aux médecins et autres travailleurs de première ligne à Moscou ce mois-ci, et plus de 200 000 personnes à travers le pays ont déjà été vaccinées.

En réponse à la question d’un journaliste de savoir s’il se ferait vacciner, le président russe n’a pas occulté le sujet. «Je suis une personne assez respectueuse des lois», a déclaré Poutine, 68 ans. «J’écoute les recommandations de nos spécialistes. Donc je n’ai pas encore eu la photo. Mais je le ferai absolument dès que cela sera possible. Notre vaccin est efficace et sûr, donc je ne vois aucune raison de ne pas être vacciné», a indiqué Poutine. Le dirigeant russe s’est donné beaucoup de mal pour ne pas contracter le nouveau coronavirus, dirigeant le plus grand pays du monde, principalement depuis sa résidence en dehors de Moscou plutôt que de travailler depuis le Kremlin.