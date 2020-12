Coronavirus: comme le Togo, le Niger prend des mesures radicales pour freiner la propagation

Les autorités du Niger ont pris la décision radicale de fermer les bars, discothèques et lieux de spectacle, afin de ralentir la propagation du coronavirus dans le pays.

Mercredi, à la suite du conseil des ministres, le gouvernement du Niger a décidé de prendre des décisions radicales face à l’avancée du coronavirus. Selon les statistiques, les infections à la maladie pandémique ont augmenté considérablement dans le pays ces dernières semaines. Ce qui a poussé le gouvernement à ordonner la fermeture de tous les lieux de plaisir (bars, discothèques, lieux de spectacle), en plus du respect plus scrupuleux des gestes barrières (distanciation sociale, lavage des mains) dans les restaurants (qui pourront ouvrir).

En outre, « les rassemblements lors des décès, des mariages, des baptêmes et d’autres formes de réjouissance » sont également interdits, indique le gouvernement. Plus tôt, le pays avait déjà ordonné la fermeture de tous les établissements scolaires alors que les cas d’infection grimpaient. Le Niger compte à ce jour, 2.876 cas confirmés, avec 1.578 guérisons, 89 décès et 1.209 patients actifs, selon les statistiques officielles. Plusieurs autres pays d’Afrique de l’ouest, comme le Togo, ont pris les mêmes dispositions.