Coronavirus: cette grosse peur du prince Harry pour son fils Archie

Le prince Harry trouve que la Covid-19 est une “punition de Mère Nature”. C’est pourquoi , il a exprimé sa peur pour les enfants du monde entier.

Le duc de Sussex a fait une déclaration sur les méfaits du coronavirus. C’est lors du lancement d’une nouvelle plate-forme de streaming de style Netflix pour les documentaires sur le climat. A en croire prince Harry, il a même peur d’avoir des enfants, car, dit-il, le monde sera “en feu” quand ils grandiront.

“Quelqu’un m’a dit au début de la pandémie, c’est presque comme si Mère Nature nous avait envoyés dans nos chambres pour mauvais comportement pour vraiment prendre un moment et réfléchir à ce que nous avons fait” Princre Harry

Il rappelle ainsi à quel point le monde est interconnecté, non seulement en tant que personne mais à travers la nature. «Nous lui en prenons tellement et nous lui rendons rarement beaucoup», a-t-il précisé. Ainsi, il invite les uns et les autres à se réorganiser pour mieux vivre.

Depuis leur sortie officielle de la famille royale supérieure, Prince Harry et Meghan Markle se sont installés à Los Angeles après un court séjour au Canada. A 36 ans, Harry a récemment acheté un manoir californien de 11 millions de livres sterling dans lequel il vit avec sa femme et leur fils, Archie.